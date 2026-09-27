Récord: se vendió el gallo más caro del país por una cifra millonaria en Bolívar

El gallo pampeano había salido a la venta con una base de $200.000.

Un gallo barrado grueso, también conocido como “bataraz”, de la raza Plymouth Rock Barrada, se convirtió en todo un récord al venderse en un remate en la Exposición Rural de Bolívar a una cifra sin precedentes: desembolsaron $3.020.000, aproximadamente dos mil dólares.

El ejemplar, reconocido por su característico plumaje de barras blancas y negras, pertenecía a la cabaña Sussex Gallinas, de Santa Rosa, La Pampa, y fue adquirido por un productor local.

Pagaron más de $3 millones por el gallo en una subasta de la Sociedad Rural de Bolívar.

La sorprendente cifra se debe a que el bataraz fue campeón en la Exposición Rural bolivarense y posee excelentes cualidades genéticas en su rol de reproductor.

El gallo pampeano había salido a la venta con una base de $200.000 y según reveló el rematador, pensaban que lo comprarían en alrededor de $600.000. Por esa razón fue toda una sorpresa que finalmente el martillo se bajara en $3.020.000, de acuerdo a La Mañana de Bolívar.

De inmediato, el cotizado plumífero se convirtió en tendencia en las redes ligadas al agro. El año pasado, la cabaña pampeana Sussex Gallinas había vendido otro gallo campeón en Bahía Blanca a $580.000, cifra que fue pisada por el bataraz de los dos mil dólares.