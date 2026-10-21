La esquina fatal: un motocicllista herido, tres choques en menos de una semana y una persona fallecida

El hecho ocurrió en Juan B Justo y Lamadrid, en el mismo carril donde ayer se dio otro choque. Foto 0223.

Un motociclista resultó herido este miércoles al mediodía tras chocar contra una camioneta Renault Oroch que frenó ante el semáforo de la avenida Juan B. Justo y Lamadrid, en sentido oeste, en Mar del Plata. El episodio volvió a encender la preocupación en una esquina donde se registraron tres siniestros viales en menos de una semana, uno de ellos con consecuencias fatales.

El choque de este mediodía se produjo en el mismo carril donde el martes hubo otro siniestro, cuando dos vehículos colisionaron luego de que el que circulaba adelante frenara ante el semáforo. La sucesión de episodios se suma a la tragedia de la semana pasada, cuando un hombre murió tras sufrir un infarto mientras manejaba su auto, en un hecho ocurrido frente a esa intersección.

El hecho ocurrió en Juan B Justo y Lamadrid, en el mismo carril donde ayer se dio otro choque. Foto 0223.

Quienes viven en la zona aseguran que el cruce se volvió caótico y señalan problemas en la sincronización y la duración de las luces. "Los semáforos están funcionando mal, están mal sincronizados y cortan rápido", indicaron en diálogo con 0223.

Adeás, agregaron: "Muchos autos cruzan en rojo o se les corta mientras están cruzando. No hay control y resulta un cruce bastante caótico".

Aunque las lesiones en los últimos choques fueron leves, según la información disponible, la repetición de incidentes en pocos días genera inquietud entre quienes circulan habitualmente por la avenida.

El temor de los peatones, a metros del Hospital Houssay

La preocupación también alcanza a quienes necesitan cruzar Juan B. Justo a pie. La cercanía del Hospital Houssay, ubicado a media cuadra, suma un factor de preocupación, especialmente para las personas mayores que concurren al centro de salud.

"Es preocupante porque está el Hospital Houssay a media cuadra y la gente mayor no llega a cruzar. A los más chicos también les da mucho miedo", señalaron vecinas.