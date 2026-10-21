Le pegó con un fierro a una embarazada de siete meses para asaltarla

Un hombre de 26 años acusado de golpear con un fierro a una mujer embarazada de siete meses durante una violenta entradera fue aprehendido en las últimas horas por personal de la DDI y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El robo ocurrió el 15 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona de Cabrera al 7000 cuando la víctima fue sorprendida por el sujeto que tras golpearla en el rostro le sustrajo una cartera, un celular, un iPhone, perfumes y 150 mil pesos.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI que incluyó declaraciones y análisis de camaras de seguridad, se pudo identificar a Elías Nicolás Muñoz como el autor del hecho.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se obtuvo la orden de detención que se hizo efectiva en la misma alcaidía penitenciaria porque "El Ruso" estaba detenido en el marco de otra causa por robo agravado en vía pública y lesiones en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°6.