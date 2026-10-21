"Es un garronazo": rompieron la vidriera del comercio y se llevaron cigarrillos, chocolates y un parlante

“Yo vivo acá arriba del negocio y no escuché nada”, contó Alan, el dueño de un comercio ubicado en la esquina de Jara y Castelli, que se sumó a la larga lista de las victimas del delito. Este miércoles a la mañana, cuando llegó al local, se encontró con la persiana levantada hasta la mitad, el vidrio roto y todo revuelto.

El robo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, pero Alan se enteró cerca de las 6, cuando lo llamó un vecino que ya estaba en el lugar con la policía. “Ni bien me entero, vengo acá para ver qué había pasado”, relató.

El robo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, pero Alan se enteró cerca de las 6.

El comerciante explicó que, al ingresar, comprobó que faltaban distintos productos. “Me robaron mercadería: cigarrillos, tabaco, muchos chocolates”, detalló. También se llevaron un parlante que utilizaba para escuchar música. Por suerte, dijo, no tenía mucho dinero en el negocio.

Sin embargo, el perjuicio va más allá de lo sustraído. “Más allá de eso, es un garrón entrar así al local”, lamentó Alan, que ahora debe ocuparse de las reparaciones y de realizar las gestiones correspondientes tras el robo.

Cómo fue el robo

El comerciante pudo observar parte de la secuencia a través de las cámaras de seguridad. Según lo que alcanzó a ver, habría sido una sola persona la que ingresó al negocio. “Vi cómo levantó la persiana. Uno solo, por lo que vi”, explicó. Por el peso de la cortina metálica, sospecha que el delincuente utilizó un crique para levantarla. Después, rompió el vidrio con una piedra, entró al local, tomó algunos productos y escapó.

Alan tiene el comercio desde hace tres años y aseguró que es la primera vez que sufre un robo de esta magnitud. Aunque reconoció que la situación en el barrio es complicada, aclaró que no había atravesado antes un episodio similar.

El dueño del negocio vive arriba del local y según pudo observar en las cámaras de seguridad, el ladrón habría actuado solo.

“Se nota que está complicada la zona, se escuchan disparos a veces”, señaló. Sobre la presencia policial, agregó que últimamente nota que los patrulleros circulan más, aunque evitó hacer una evaluación a partir de lo que ocurrió esta vez.