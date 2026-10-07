Atrapan a ladrón que rompió la vidriera de una ferretería para robar

Un hombre de 41 años acusado de sustraer elementos de una ferretería ubicada en el barrio Las Lilas fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Rompió uno de los vidrios.

Autoridades policiales informaron que el hecho ocurrió luego de que el sujeto rompiera parcialmente la vidriera del comercio ubicada en Alvarado al 6700 y sustrajera una caja de herramientas.

“Durante el procedimiento se secuestró un taladro de impacto marca Konan, con su cargador”, informaron.

Taladro secuestrado.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso las actuaciones de rigor y el secuestro de los elementos.