Triple crimen en Monte Grande: mató a su pareja, su hijo y la suegra

La investigación policial apunta hacia Damián Darío Santillán, de 50 años, quien era pareja de Prediguer y padre del menor.

En Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, tres miembros de una familia fueron brutalmente asesinados en dos propiedades contiguas. Las víctimas fueron identificadas como Laura Susana Prediguer, de 43 años; su hijo Santino Santillán, de 11; y Susana Castillo Toscanini, de 73, madre de Laura y abuela del niño.

La investigación policial apunta hacia Damián Darío Santillán, de 50 años, quien era pareja de Prediguer y padre del menor. Los cuerpos sin vida fueron hallados tras un llamado al 911 que reportó una emergencia en una vivienda ubicada en la calle Los Claveles al 700.

En esa propiedad, Prediguer fue encontrada muerta en el comedor, mientras que Santino yacía en una de las habitaciones. En la casa lindera, con salida hacia la calle Alfonso Amat, fue localizada sin vida Susana Castillo Toscanini en la cocina.

Durante la inspección, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño en el dormitorio donde estaba Santino, para realizar peritajes y determinar si fue el arma utilizada en los crímenes. Las autopsias y los análisis de Policía Científica serán fundamentales para esclarecer cómo se cometieron los homicidios y reconstruir la secuencia del trágico suceso.

Previo a los hechos, Santillán habría enviado un mensaje a un familiar en el que expresó: “Me obligaron a hacer esto”, una frase que se está analizando para entender las horas previas a la masacre. Además, se investiga la relación de aproximadamente dos décadas que mantenían Santillán y Prediguer.

Horas después del hallazgo, cerca de las 7:30, Santillán falleció tras arrojarse al paso de un camión en Burzaco, partido de Almirante Brown. La policía confirmó que se trataba de él y vinculó su muerte con la investigación en curso.

La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio y está bajo la responsabilidad de la fiscal Ana Río. La muerte de Santillán impide su indagatoria, por lo que la Justicia deberá reconstruir lo ocurrido a partir de pruebas materiales, pericias, mensajes y testimonios que permitan esclarecer el caso.