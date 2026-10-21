Se aprobó en Diputados la Ley de Tierras y el proyecto volverá al Senado

El Gobierno confía en tener los votos para una nueva Ley de Discapacidad, al mismo tiempo que la oposición busca la emergencia por endeudamiento

La Cámara de Diputados aprobó en la tarde de este miércoles la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituyó a la Ley de Tierras, y deberá regresar al Senado. Fue por 124 contra 119 votos.

Mientras tanto, el debate continúa con endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, y se estima que la sesión pueda extenderse hasta la madrugada.

Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo y sus aliados aprobaron con modificaciones el proyecto, que reincorporó las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

La iniciativa, que también encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos, deberá ser ratificada en la cámara de origen. Continúan las tratativas por el otro texto sensible de la jornada, en una sesión que podría durar más de 18 horas.

Uno de los puntos centrales en la iniciativa es la incorporación de artículos para dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023. Esa legislación establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

El dictamen fue modificado en Diputados y, por esa razón, deberá regresar al Senado.