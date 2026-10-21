Video: un rayo mató a cuatro yeguas de polo e hizo volar por los aires a su cuidador

El rayo rompió las vendas rojas que cubrían las patas de las yeguas a la altura de los tobillos.

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro y hay conmoción en el establecimiento. El dramático hecho se registró este miércoles durante las tormentas eléctricas que azotaron la zona.

De acuerdo con la información dada a conocer, las muertes ocurrieron cuando la descarga natural impactó en el suelo mientras se desarrollaba una práctica en la cancha 6 del predio.

La descarga mató a cuatro yeguas, afectó a otras dos e hizo volar tres metros al cuidador.

“Las yeguas no pertenecían a ningún equipo, eran de varios socios y no estaban jugando un partido, sino que se trataba de una práctica. La diferencia es que la práctica es como jugar al fútbol en la plaza, que te metes entre los que están jugando para moverte un poco sin importar el resultado”, señaló una fuente del Jockey Club a Todo Noticias (TN).

En el momento del insólito episodio, los animales estaban a cargo del cuidador del lugar, quien voló tres metros y cayó de espaldas producto de la violencia del rayo.

El cuidador salió disparado por los aires y cayó de espalda.

A pesar de que el hombre recibió asistencia médica en el lugar, se encuentra estable. Además, no hubo otras personas afectadas.

En paralelo, otros dos equinos fueron alcanzados por el fenómeno, aunque cayeron al piso y luego se recuperaron. En el lugar había 20 animales a cargo del cuidador.

Estos últimos pudieron haber sufrido lesiones graves, como la rotura de los tímpanos, que comprometan su capacidad deportiva, por lo que difícilmente puedan volver a jugar al polo.

Un detalle que llamó la atención fue cómo se rompieron las vendas rojas que cubrían las patas de las yeguas a la altura de los tobillos. No se recuerda un hecho similar entre los aficionados que practican polo. Según comentaron allegados al caso, los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”.

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo del Jockey Club de San Isidro.

"No había tormentas previstas, la práctica se estaba desarrollando de forma normal hasta que el cielo se encapotó, cayó un rayo y murieron cuatro caballos. Los petiseros estaban shockeados, pero están bien, ya chequeados”, explicó el capitán de polo del Jockey Club, Patricio “Pacho” Amespil, al diario Clarín.