¿Viene el Papa a la Argentina?: la declaración del Sumo Pontífice que aviva las esperanzas

La ilusión por la llegada del Papa a la Argentina sigue intacta, pese a las complicaciones de salud que atravesó el Sumo Pontífice en las últimas semanas. Un mensaje que dejó durante una ronda de saludos volvió a despertar las expectativas por su visita al país.

La declaración del papa León XIV se produjo durante una ronda de saludo afuera del Vaticano, a pocos días de haber recibido el alta médica tras una intervención quirúrgica. En ese contexto, una pareja santafesina que se encontraba en el lugar para recibir la bendición del Pontífice obtuvo una respuesta esperanzadora.

Ante el llamado del hombre, quien lo grababa en el video, “Papa, te esperamos en Argentina”, el Sumo Pontífice respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

La noticia se conoció luego de que, el miércoles por la noche, se difundiera un parte médico oficial que informó que, tras la cirugía realizada, el Papa no necesitará ningún tratamiento adicional.

¿Cuál es el estado de salud del Papa?

El comunicado oficial, firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que intervino al Sumo Pontífice, detalla que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, una evaluación oncológica posterior confirmó que no será necesario ningún tratamiento adicional.

En ese sentido, los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada.

¿La llegada del Sumo Pontífice está confirmada oficialmente?

Desde las autoridades nacionales sostienen que continúan las reuniones con el Vaticano para definir los detalles de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para el próximo 8 de noviembre. Asimismo, indicaron que se sigue trabajando para que el viaje pueda concretarse.

Por otra parte, medios eclesiásticos consideran que la visita del Sumo Pontífice a Sudamérica avanza según lo previsto, ya que las gestiones y comunicaciones del Vaticano con los gobiernos y los episcopados continuaron sin interrupciones.