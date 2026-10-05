Últimas horas para preinscribirse como voluntario en la visita de León XIV a Argentina

Desde la Conferencia indicaron que “ser voluntario significa, ante todo, asumir una misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad".

Este lunes 5 a las 23.59 se cierra el período de preinscripción para quienes quieran sumarse como voluntarios durante la visita del papa León XIV a Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. La convocatoria está dirigida a argentinos y residentes de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre.

La Conferencia Episcopal Argentina destacó que la respuesta superó las expectativas, con más de 20 mil personas inscriptas en apenas cuatro semanas para colaborar en el evento que se desarrollará en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Los postulantes deben completar un formulario en https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios y serán evaluados tanto por autoridades eclesiásticas como por fuerzas de seguridad.

Desde la Conferencia indicaron que “ser voluntario significa, ante todo, asumir una misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad. Cada tarea será importante, independientemente del lugar o la función asignada, y tendrá como objetivo contribuir para que miles de personas puedan participar y vivir este encuentro de la mejor manera posible”.

El Gobierno nacional prevé que la visita movilizará a aproximadamente 7 millones de personas, lo que resalta la importancia del rol de los voluntarios en la organización y logística del evento. Se espera que muchos de ellos puedan encontrarse con el papa al finalizar la gira.