Cayó "El Tucu", era chofer de aplicación y robaba en las casas de los pasajeros 

Una investigación por un robo agravado por escalamiento ocurrido en una vivienda del barrio Santa Celina permitió aprehender a un hombre de 30 años que se desempeñaba como chofer de aplicación acusado de robar en la casa de una pasajera.

La tarea del personal de la comisaría quinta permitió reconstruir los movimientos de "El Tucu" y establecer una presunta conexión entre un viaje realizado como chofer y el posterior robo denunciado por una pasajera.

El hecho se registró el 17 de octubre, cuando la víctima constató que durante su ausencia habían ingresado a su vivienda ubicada en la calle Estancia Vivoratá al 1400, luego de forzar una ventana lateral. Del interior sustrajeron un celular Samsung S23, una computadora portátil marca Dell, llaves y una copia de las llaves de su vehículo y dinero.

Según las averiguaciones realizadas, el sospechoso habría trasladado previamente a la víctima en un viaje y una vez que dejó a la pasajera en destino, regresó al domicilio de la mujer y cometido el robo, aprovechando su ausencia.

El relevamiento de cámaras privadas y de los sistemas municipales de General Pueyrredón, General Alvarado y Balcarce permitió obtener imágenes de un auto Fiat Mobi presuntamente utilizado por el sospechoso.

Con esos datos se incorporó el dominio a los sistemas de lectura automática de patentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió detectar la circulación del rodado y coordinar un operativo para interceptarlo.

Tras su detención el martes pasado, la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó dos allanamientos en departamentos ubicados en María de Oro al 3400, vinculados al imputado: en uno de los domicilios se secuestraron una cartera negra marca XL, un par de zapatillas blancas, un reloj, tres pares de anteojos y un parlante.

La fiscal Florencia Salas dispuso que los elementos secuestrados fueran entregados a la víctima y que no se adoptaran medidas restrictivas de la libertad respecto de la pareja del imputado que estaba en la vivienda.

"El Tucu" seguirá alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán mientras se aguarda la autorización para realizar la requisa del automóvil secuestrado.