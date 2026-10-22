“Quieren que volvamos a navegar con el mismo capitán”: la denuncia de los tripulantes de un buque tras la muerte de un marinero

El buque marplatense "Luca Mario" vuelve a estar en boca de todos. Tras la tragedia ocurrida el 30 de junio, cuando un marinero cayó al mar y nunca lograron encontrarlo, los tripulantes denuncian que la empresa a cargo de la embarcación pretende volver a poner al frente de la nave al mismo capitán que se encontraba al mando el día del hecho.

Los tripulantes difundieron su rechazo mediante el lema "Tripulación en peligro"

El 30 de junio, Juan Carlos Gutiérrez cayó al mar desde el buque "Luca Mario" durante una jornada de pesca cubierta, que él y varios de sus compañeros consideraban peligrosa debido a las condiciones climáticas. Según comentaron los presentes allí, pese a las advertencias, el capitán habría decidido continuar con las tareas. En ese momento, la embarcación se encontraba a 145 millas náuticas, unos 268 kilómetros, de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Tras tres meses de inactividad, el Grupo Solimeno vuelve a poner al mismo capitán al mando.

El marinero, de 46 años y oriundo de Corrientes, nunca fue encontrado. Una semana después, las fuerzas federales dieron por finalizado el operativo de búsqueda, de acuerdo con los protocolos internacionales, que establecen que, transcurrido cierto tiempo, las posibilidades de encontrar sobrevivientes con vida son prácticamente nulas.

En diálogo con 0223, compañeros y familiares de Juan Carlos repudiaron la decisión de la empresa de restituir al capitán y enviarlos nuevamente a alta mar bajo su mando. En ese marco, relataron una serie de situaciones que, según denunciaron, ocurrieron durante la búsqueda y evidenciaría presuntas negligencias por parte del capitán, a quien responsabilizan por la tragedia.

“Fue la gota que rebalsó el vaso. Aquel día, el capitán habría decidido salir a navegar pese a las condiciones adversas y a los riesgos que enfrentaba la tripulación, demostrando un absoluto desprecio por la vida de quienes están bajo su responsabilidad”, expresaron en referencia a lo sucedido el 30 de junio.

Al inicio de la desaparición del marinero desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, reclamaron a la empresa porn las condiciones en las que se dio el hecho.

Sin embargo, los cuestionamientos de los marineros no se limitan a las circunstancias en las que su compañero cayó al mar. También apuntan contra la actuación posterior del capitán y las decisiones que, según sostienen, podrían haber demorado las tareas de rescate.

“El capitán habría ordenado levantar primero los equipos de pesca y recién después iniciar la búsqueda del marinero desaparecido, demorando así las tareas de rescate en medio de condiciones meteorológicas extremas”, manifestaron.

Desde la Fundación "Ningun Hundimiento Mas" habían cuestionado el accionar del capitan.

Frente a la decisión de la empresa, los tripulantes del "Luca Mario" aseguran sentirse presionados para volver a navegar bajo el mando del mismo capitán. “A pesar de la tragedia, hoy la empresa vuelve a presionar a la tripulación para que salga a navegar con el mismo capitán, pese a la negativa de sus integrantes, quienes se resisten a volver a exponerse a una situación que consideran peligrosa”, señalaron.

Además, destacaron que esta situación los coloca ante un dilema difícil: “Arriesgar nuevamente sus vidas o enfrentar posibles consecuencias laborales por negarse a zarpar”.