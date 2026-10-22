Pidieron perpetua para el joven que mató de 50 puñaladas al vecino

En sintonía con la investigación penal preparatoria y el desarrollo del debate, la fiscal Florencia Salas pidió este jueves que el joven acusado de matar de 50 puñaladas a un vecino para robarle una garrafa y un televisor sea condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa.

Tras el pedido de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 escucharon a la defensa de Ezequiel Orbes.

El defensor oficial Cristian Rajuan no discutió la autoría de Orbes, pero planteó que se trató de un homicidio en ocasión de robo, que la imputabilidad estaba disminuida por la adicción y planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.

La víctima tenía 45 años.

Los Jueces Paula Soulé, Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas anunciaron que el veredicto y sentencia se conocerá el próximo 3 de noviembre en el séptimo piso de Tribunales.

Tal como se informó, el hecho ocurrió en septiembre de 2024 y tras cometer el crimen, Orbes se retiró a dormir a la casa de su madre, ubicada a pocos metros del lugar y fue detenido por la DDI tras el testimonio de vecinos que lo vieron trasladar los elementos robados hacia otra zona.