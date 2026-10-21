Condenan a agencia de viajes que no devolvió el dinero de los pasajes de un viaje frustrado a Europa

Una agencia de viajes deberá indemnizar a una pareja que no pudo concretar un viaje a Europa y no recuperó el dinero correspondiente a los pasajes aéreos luego de que la Justicia Civil y Comercial considerara que actuó negligentemente al no informar sobre la situación económica de la aerolínea contratada antes de comercializar el paquete turístico.

F.G. y D.T. contrataron a fines de 2019 un viaje para dos personas que incluía vuelos, alojamientos, excursiones y traslados por el que abonaron inicialmente 11.055 dólares, aunque el precio finalmente confirmado fue de 10.840 dólares. El viaje tenía previsto comenzar en junio de 2020, pero quedó frustrado por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus y por la interrupción de las operaciones de Norwegian en la Argentina.

Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°12.

Si bien la agencia devolvió 7.900 dólares correspondientes a excursiones, traslados y estadías, no reintegró los 2.940 dólares restantes por los pasajes aéreos porque, según su postura, la devolución dependía de la compañía aérea, que no había reembolsado el dinero.

El Juez Bernardo Diez entendió que la empresa turística debía responder por su propia conducta, que al momento de los hechos ya existían noticias públicas sobre las dificultades económicas de Norwegian antes de que los clientes terminaran de pagar el viaje y que, por su condición de especialista en turismo, debía haber advertido a los pasajeros sobre los riesgos de contratar con esa compañía.

“La responsabilidad de la accionada resulta de su obrar negligente al momento de informar a los actores respecto de la actualidad de la línea aérea elegida. Esa falta de información de un dato crucial y relevante como el que omitió poner en conocimiento de los actores”, sostuvo.

Habían recibido los vocuher para el viaje.

El juez aclaró que la responsabilidad de Travel House no derivaba directamente de la cancelación de los vuelos, sino de haber omitido información relevante al vender el paquete y de no haber restituido la totalidad del dinero una vez frustrado el contrato y rechazó la defensa de la firma que pretendía desligarse del reclamo por haber actuado como intermediaria.

La resolución hizo lugar a la demanda presentada por F.G. y D.T. y ordenó a Travel House SRL pagar, dentro de los diez días de quedar firme la sentencia 2.940 dólares por el saldo de los pasajes aéreos que no fue reintegrado y 14.152.700 pesos por daño moral. También ordenó una indemnización por daño punitivo equivalente a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 3, según el valor publicado por el INDEC al momento en que quede firme la sentencia.