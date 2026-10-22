Raverta cruzó a Montenegro por Chapadmalal: "Sos el señor abandono"

Para la senadora, la iniciativa no representa una recuperación sino un remate, frase que sintetiza su postura crítica frente a la privatización impulsada por el Ejecutivo nacional.

El anuncio del Gobierno nacional sobre la concesión de seis hoteles del complejo turístico de Chapadmalal generó un intenso debate político entre la senadora provincial Fernanda Raverta y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Montenegro celebró la decisión oficial y resaltó que el emblemático complejo no podía permanecer asociado al deterioro y abandono que lo afectaba. En este sentido, valoró el avance de un concurso público para concesionar seis hoteles y destacó que otros tres serán destinados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela. Además, mencionó que el Municipio recibirá dos inmuebles para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.

Montenegro celebró la decisión oficial y resaltó que el emblemático complejo no podía permanecer asociado al deterioro y abandono que lo afectaba.

El jefe comunal expresó su agradecimiento al Gobierno nacional por estas medidas y consideró que abren una nueva etapa para Chapadmalal, impulsando su recuperación.

Sin embargo, la senadora provincial de Unión por la Patria respondió con dureza a través de las redes sociales, señalando: “Montenegro, vos sos el señor ABANDONO, con todas las letras. Tenés Mar del Plata abandonada y venís a hablar de recuperar Chapadmalal. ¡Qué chanta!”.

Para la senadora, la iniciativa no representa una recuperación sino un remate, frase que sintetiza su postura crítica frente a la privatización impulsada por el Ejecutivo nacional.

Raverta cuestionó el rumbo que está tomando la administración libertaria de Javier Milei y rechazó que la concesión de los hoteles pueda considerarse una recuperación del predio turístico. En sus palabras, “El gobierno de Milei está rematando la Argentina, hasta los hoteles que hicieron posible el turismo social”.

Para la senadora, la iniciativa no representa una recuperación sino un remate, frase que sintetiza su postura crítica frente a la privatización impulsada por el Ejecutivo nacional.

La senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó al intendente Guillermo Montenegro tras su apoyo a la concesión de seis hoteles en Chapadmalal.

Quien también se expresó fue el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, quien destacó la decisión del gobierno nacional de asignar hoteles del complejo turístico de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y consideró que la medida abre nuevas oportunidades para el desarrollo educativo y científico de la región.

“Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen”, expresó Abad luego de la publicación de la disposición en el Boletín Oficial.