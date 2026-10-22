Cuáles son las carreras de la UNMDP que no abrirán la preinscripción en febrero

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) informó cuáles son las carreras que no abrirán la preinscripción durante el período extraordinario de febrero de 2027, destinado a quienes buscan comenzar sus estudios en el segundo cuatrimestre del próximo año. La medida alcanza a cuatro unidades académicas.

Se trata de las facultades de Derecho; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Humanidades; y Medicina, que cuentan con propuestas académicas que no estarán disponibles durante esta instancia extraordinaria.

Pese a estas excepciones, desde la Universidad recordaron que la convocatoria para el ciclo lectivo 2027 comenzó el 1° de octubre y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de este año.

En la Facultad de Derecho, no se habilitará la preinscripción a la Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial ni a la Tecnicatura Universitaria en Protección de Datos. Ambas propuestas habían sido incorporadas en junio de este año. Tampoco se abrirá la inscripción para la modalidad a distancia de la carrera de Martillero y Corredor Público. En cambio, quienes quieran cursarla de manera presencial sí tendrán una instancia de inscripción en febrero.

Por su parte, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, no abrirán la preinscripción las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, la Licenciatura en Gestión Cultural (Ciclo de Complementación Curricular) y la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual. La Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, en su modalidad a distancia, tampoco contará con esta convocatoria.

En la Facultad de Humanidades, las propuestas que no habilitarán la preinscripción extraordinaria son las carreras a distancia de Bibliotecario Escolar y la Licenciatura en Bibliotecología y Documentación.

La Facultad de Medicina también integra la lista de unidades académicas que no abrirán la inscripción durante el período extraordinario de febrero de 2027.

La UNMDP continúa posicionándose como una institución de referencia en la educación superior de la región. Con más de 26.000 estudiantes y una oferta que supera las 70 carreras de pregrado y grado, además de 69 propuestas de posgrado.