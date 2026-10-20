Más paros en la Unmdp: "Por nuestro salario, nuestros derechos y la universidad pública"

En Asamblea también definieron solicitar paro general universitario por tiempo indeterminado a los frentes sindicales.

Después de la masiva quinta Marcha Federal del jueves pasado, el sindicato de trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) extendió las medidas de fuerza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"La fuerza de la marcha nos impulsa a seguir. Después de llenar las calles en defensa de la universidad pública, nos reunimos en Asamblea y resolvimos nuevas medidas para sostener el reclamo", fue el anuncio de la Asociación del Personal Universitario (APU) de la Unmdp en redes sociales.

APU realiza paro este martes y anunció uno nuevo el jueves 29 de octubre.

En ese sentido, el gremio definió un paro este martes 20 de octubre y uno más durante la semana próxima, para el siguiente miércoles 29 de octubre. "Por nuestro salario, nuestros derechos y la universidad pública", manifestaron en el comunicado.

Asimismo, desde APU solicitaron adherirse a las medidas y remarcaron que "la participación de cada compañera y cada compañero fortalece esta lucha".

"Milei, cumplí la Ley", sentenciaron en el mensaje, el mismo reclamo por el que miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y autoridades universitarias salieron a las calles.

En paralelo, desde APU explicaron que en la Asamblea pusieron en común "las voces" y definieron las medidas mencionadas, y subrayaron: "Defendemos nuestro salario, la planta nodocente y una universidad crítica, pacífica, tolerante y diversa, al servicio de una sociedad justa y solidaria".

En otro punto, también acordaron solicitar paro general universitario por tiempo indeterminado a los frentes sindicales, y resolvieron paro y movilización a la Municipalidad cuando se trate el Presupuesto.