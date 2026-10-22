El Concejo Deliberante pide medidas para mejorar la seguridad de la Ruta 88 en la zona del Parque Industrial

El Concejo Deliberante expuesto un acuerdo unánime en torno a la necesidad de mejorar la seguridad vial en la Ruta 88.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este jueves un proyecto de comunicación que solicita al gobierno bonaerense medidas para mejorar la seguridad vial en la Ruta Provincial 88, en el sector comprendido entre los kilómetros 7,5 y 9,5, en la zona del Parque Industrial de Batán.

La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, pide que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires realice un estudio integral para evaluar las condiciones de circulación, visibilidad, accesibilidad y ordenamiento de los ingresos y egresos existentes en ese tramo.

La propuesta del bloque libertario fue aprobada en la sesión del Concejo Deliberante.

Entre los puntos señalados se encuentran los accesos al Camino San Francisco de Asís, al barrio Colina Alegre, a la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y al Parque Industrial y Tecnológico General Savio. El proyecto también plantea que se analicen posibles mejoras en la señalización, la demarcación horizontal, la regulación de cruces y accesos y la implementación de medidas para controlar o reducir la velocidad.

Además, el expediente solicita que se evalúen intervenciones prioritarias o provisorias en los sectores que presenten mayores riesgos, mientras se proyectan o ejecutan soluciones definitivas.

Durante el debate, la concejal de La Libertad Avanza Noelia Álvarez Ríos remarcó que “la seguridad de la Ruta 88 nos preocupa y ocupa, por eso le pedimos al gobierno que realice un estudio de la seguridad integral de la Ruta 88, sobre todo el tramo desde el Parque Industrial hasta donde está la VTV, por ese tramo circulan muchos vehículos de gran porte que provocan accidentes”.

Por su parte, el concejal radical Ricardo Liceaga Viñas hizo referencia a los plazos que demandaría una transformación integral de la ruta y reclamó medidas inmediatas. “Sabemos que el ministro se comprometió a trabajar por la autovía, pero también sabemos que eso lleva muchísimos años. Pedimos toda la señalización de los lugares críticos donde suceden los accidentes, también sumar controles”, expresó.

La referencia del edil es al proyecto técnico que está elaborando el Ministerio de Infraestructura de Gabriel Katopodis, para la transformación de la Ruta 88 en autovía, en el tramo que va de Batán a Necochea, en el contexto de distintos reclamos en la región por la proliferación de siniestros mortales.

La oposición apoyó la propuesta y recordó los avances con el proyecto para transformar la 88 en autovía.

En la misma línea, la concejal de Acción Marplatense Melisa Centurión planteó la necesidad de avanzar con intervenciones mientras se desarrolla el proyecto de mayor alcance. “Hay un compromiso de tener el proyecto para antes de fin de año y empezar a trabajar en etapas. Transformar la 88 en autovía va a llevar mucho tiempo. Coincidimos en la necesidad de, mientras tanto, la señalización adecuada”, señaló.

Con la aprobación del proyecto, el Concejo Deliberante solicitó formalmente la intervención de la Provincia para que evalúe las condiciones de seguridad vial en uno de los sectores de la Ruta 88 que concentra accesos a establecimientos y áreas de actividad productiva. La comunicación será remitida al Ministerio de Infraestructura, a la espera de una respuesta.