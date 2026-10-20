Batalla campal y un apuñalado obligan a frenar los festejos estudiantiles en Balcarce

Captura de imagen del video con el instante de la pelea en Balcarce.

Incertidumbre, consternación y un fuerte despliegue policial signaron el desarrollo de la Estudiantina 2026 en la ciudad de Balcarce. Lo que fue planeado como un espacio de esparcimiento e integración entre delegaciones escolares locales terminó abruptamente a raíz de un sangriento altercado que dejó a un estudiante lesionado con arma blanca y a un joven mayor de edad aprehendido.

Como medida preventiva e inmediata, la comisión organizadora decretó la cancelación total de las actividades previstas para este martes. El gravísimo cuadro de inseguridad había sembrado interrogantes sobre el desarrollo del resto del cronograma y finalmente se conoció que la Estudiantina 2026 quedó suspendida por completo.

Del gimnasio a las calles: cronología del ataque

La tensión se desató en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 mientras se llevaban a cabo las disciplinas recreativas. Una discusión verbal iniciada en el interior del predio escaló velozmente hasta convertirse en un choque masivo entre varios asistentes.

Lejos de disiparse, el foco de violencia se trasladó hacia el exterior del establecimiento. Fue en las inmediaciones del cruce de la Avenida Suipacha (32) y la calle 35 donde la pelea alcanzó su punto crítico: en medio del tumulto, un agresor empuñó una hoja afilada e hirió a un adolescente.

El episodio motivó la llegada inmediata del personal del SAME. Tras recibir asistencia médica de urgencia en la vía pública, el joven herido fue trasladado en ambulancia al hospital municipal subzonal Felipe A. Fossati. Voceros sanitarios confirmaron que las heridas afortunadamente no revistieron gravedad, por lo que el menor permaneció bajo evaluación durante unas horas antes de recibir el alta médica.

La pelea fuera de las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 de Balcarce.

Perfil del sospechoso y avance judicial

En el marco del operativo de las fuerzas de seguridad, la policía logró detener al presunto responsable del ataque, quien fue trasladado a la sede policial jurisdiccional. Con el correr de las horas se conocieron detalles relevantes sobre su perfil.

Respecto a su situación académica se supo que se trata de un joven mayor de edad que abandonó el sistema educativo y no posee vínculo actual con ninguna institución escolar de Balcarce.

Además se estableció un registro de antecedentes de 2024, cuando las autoridades habían activado un protocolo de búsqueda a pedido de su familia por averiguación de paradero tras varios días sin novedades de su ubicación.

Actualmente, las autoridades judiciales trabajan para establecer los móviles que desencadenaron la agresión y determinar la responsabilidad legal del imputado.