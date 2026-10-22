Máxima tensión en pleno centro: un joven amenazó con tirarse desde un edificio

Se sentó en la ventana y amenazaba con arrojarse al vacío desde un séptimo piso.

Una escena de terror se vivió en la tarde de este jueves en pleno centro de Mar del Plata, cuando un joven amenazó con arrojarse desde la ventana de un edificio. Fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ponerlo a resguardo.

El episodio se registró pasadas las 13 en un departamento ubicado en Santa Fe entre San Martín y la avenida Luro, donde un hombre de aproximadamente 20 años se sentó en la ventana con las piernas hacia el vacío y aseguraba que planeaba arrojarse.

Desde la ventana, el joven con el torso desnudo gritaba que iba a quitarse la vida al saltar al patio interno, mientras una multitud debajo observaba la situación desde la Peatonal.

En las filmaciones a los que tuvo acceso 0223, se observa además que un vecino de un piso más arriba intentaba tranquilizarlo para que no tomara la decisión de suicidarse.

Por fortuna, efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) alcanzaron a subir al departamento vecino y controlaron la situación, evitando lo que pudo transformarse en una tragedia.

Una vez finalizado el operativo, el sujeto fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y la circulación en la zona fue normalizada.