Avanza un frente de lluvias: el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá un viernes pasado por agua, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 23 de octubre se esperan lluvias durante toda la jornada, con probabilidades de precipitaciones más elevadas durante la madrugada y la mañana.

Según el organismo, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 16°C. El cielo permanecerá inestable desde las primeras horas del día hasta la noche, por lo que se recomienda tener en cuenta las condiciones meteorológicas al momento de planificar actividades al aire libre.

Las condiciones previstas para el viernes estarán marcadas por la persistencia de las lluvias y las ráfagas de viento durante la noche.

Durante la madrugada, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, continuarán las lluvias y la temperatura ascenderá hasta los 14°C.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 70% y el 100%, mientras que el viento rotará al este y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El detalle del pronóstico, según el SMN.

Durante la tarde, la máxima llegará a los 16°C. Aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias, la probabilidad descenderá al rango del 40% al 70%. El viento continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, para la noche también se esperan lluvias, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y una temperatura cercana a los 12°C. El SMN anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, un factor a tener en cuenta al circular por la ciudad.