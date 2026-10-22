Avanza un frente de lluvias: el pronóstico para este viernes en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones durante toda la jornada con una probabilidad de hasta el 100% durante la madrugada y la mañana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá un viernes pasado por agua, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 23 de octubre se esperan lluvias durante toda la jornada, con probabilidades de precipitaciones más elevadas durante la madrugada y la mañana.
Según el organismo, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 16°C. El cielo permanecerá inestable desde las primeras horas del día hasta la noche, por lo que se recomienda tener en cuenta las condiciones meteorológicas al momento de planificar actividades al aire libre.
Durante la madrugada, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, continuarán las lluvias y la temperatura ascenderá hasta los 14°C.
La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 70% y el 100%, mientras que el viento rotará al este y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Durante la tarde, la máxima llegará a los 16°C. Aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias, la probabilidad descenderá al rango del 40% al 70%. El viento continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Finalmente, para la noche también se esperan lluvias, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y una temperatura cercana a los 12°C. El SMN anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, un factor a tener en cuenta al circular por la ciudad.
Temas
Lo más
leído