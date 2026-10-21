Se acerca una tormenta a Mar del Plata y el mal tiempo se quedará hasta el domingo

La máxima llegará a 17° este jueves nublado en Mar del Plata.

Después de una jornada que comenzó más agradable que como finalizó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para el desenlace del miércoles y anticipó cuatro días con mal tiempo y temperaturas que irán en descenso.

En principio, el día se despedirá con 13°, ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector noreste y tormentas aisladas, conforme al organismo.

Pronosticaron un fin de semana fresco, con 14° y 13° de máxima el sábado y el domingo, respectivamente.

En tanto al jueves, se prevé una máxima de 17° y una mínima de 11°, que estarán acompañadas por cielo mayormente nublado a la mañana y aún más cubierto en la tarde.

Pero además, se esperan fortísimas ráfagas del noreste de hasta 50 y 59 km/h a la mañana y la tarde, respectivamente, e igual de intensas en la noche desde el este.

A diferencia del resto del jueves, el SMN estimó una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento de chaparrones durante la noche.

Por el lado del viernes, proyectaron lluvias a lo largo de toda la jornada y la reactivación de las ráfagas de hasta 50 km/h desde el este. Las precipitaciones y los vientos fuertes seguirán el sábado y el domingo regresará el frío, con apenas 13° de máxima.