Se acerca una tormenta a Mar del Plata y el mal tiempo se quedará hasta el domingo
La jornada finalizaría con tormentas aisladas y anunciaron ráfagas de hasta 59 km/h para el jueves. Viernes con lluvia y un fin de semana bien fresco.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada que comenzó más agradable que como finalizó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para el desenlace del miércoles y anticipó cuatro días con mal tiempo y temperaturas que irán en descenso.
En principio, el día se despedirá con 13°, ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector noreste y tormentas aisladas, conforme al organismo.
En tanto al jueves, se prevé una máxima de 17° y una mínima de 11°, que estarán acompañadas por cielo mayormente nublado a la mañana y aún más cubierto en la tarde.
Pero además, se esperan fortísimas ráfagas del noreste de hasta 50 y 59 km/h a la mañana y la tarde, respectivamente, e igual de intensas en la noche desde el este.
A diferencia del resto del jueves, el SMN estimó una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento de chaparrones durante la noche.
Por el lado del viernes, proyectaron lluvias a lo largo de toda la jornada y la reactivación de las ráfagas de hasta 50 km/h desde el este. Las precipitaciones y los vientos fuertes seguirán el sábado y el domingo regresará el frío, con apenas 13° de máxima.
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