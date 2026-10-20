Murió la pareja de la abogada asaltada: "Acabaron con su vida"

Murió su pareja tras un robo en su casa y reclama justicia: “Acabaron con su vida”

El dolor por una pérdida irreparable se sumó a la angustia de haber sido víctima de la inseguridad. José Berardi, el hombre que había viajado a Córdoba junto a su pareja, Mariela, falleció luego de atravesar días de profunda preocupación tras el robo que sufrió la vivienda de ambos en el barrio Stella Maris de Mar del Plata. Sus restos fueron velados este martes en Casa Sampietro.

La muerte de Berardi llegó después de un episodio que dejó a la pareja conmocionada. Días atrás, Mariela había denunciado que delincuentes ingresaron a su casa mientras ambos estaban fuera de la ciudad. La mujer aseguró que su compañero quedó muy afectado por lo ocurrido y vinculó el impacto emocional del robo con el deterioro de su delicado estado de salud.

José Berardi padecía una grave afección cardíaca y quedó profundamente angustiado tras el robo en su casa del barrio Stella Maris.

“Después del robo, él la verdad que se quedó muy mal. Estuvimos cuatro días con gente que nos ayudó a ordenar la casa. Estaba muy angustiado, la pasó muy mal”, recordó Mariela, en diálogo con 0223.

Según explicó, Berardi ya padecía una afección cardíaca grave y tenía el corazón debilitado. Sin embargo, sostuvo que el episodio agravó su situación en un contexto de temor e incertidumbre que se volvió difícil de sobrellevar. “Esto la verdad que no lo pudo superar”, expresó con dolor.

La sensación de vulnerabilidad permaneció en el hogar.

Para Mariela, el robo no terminó cuando los delincuentes se fueron de la vivienda. La sensación de vulnerabilidad permaneció en el hogar y transformó la tranquilidad cotidiana en una preocupación constante. Cambiar las cerraduras, intentar reconstruir lo sucedido y convivir con el miedo de que volvieran a entrar fueron parte de una situación que, según contó, golpeó profundamente a su pareja.

“Estás en la casa y pensás que te pueden entrar. Vivís con la inseguridad de no saber cómo entraron ni cómo estuvieron”, describió.

La mujer remarcó que el impacto de un hecho de estas características va mucho más allá de las pérdidas materiales. “Solamente la persona que lo pasa, la víctima que está pasando esto, lo entiende”, sostuvo.

El impacto de un hecho de estas características va mucho más allá de las pérdidas materiales.

En ese contexto, Mariela confirmó que Berardi sufrió un paro cardíaco del que no logró recuperarse. “Mi José Berardi, porque ese era su nombre, y en italiano Giuseppe Berardi, la pasó muy mal y le ocasionó un paro cardíaco que no se pudo levantar”, manifestó.

Un reclamo de justicia y una pérdida que no podrá reparar

Al dolor por la muerte de su compañero se sumó la indignación por lo que considera una falta de respuestas ante los hechos de inseguridad que afectaron a su familia. Mariela aseguró que “este es el tercer robo que esta familia tiene y acabó con la muerte de José Berardi”.

La mujer también expresó su desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar los delitos y sostuvo que, a su entender, los episodios anteriores no tuvieron una respuesta efectiva. Según denunció, aquellas causas fueron archivadas sin que se esclarecieran los hechos.

La mujer lo despidió con dolor y reclamó justicia.

“En la justicia de acá, de la Tierra, en la Policía, en los fiscales, en el Ministerio Público, en la Fiscalía General, no creo en nada”, reveló.

Mariela insistió en que no piensa abandonar el reclamo para que se identifique a los responsables. “Pido la justicia divina de Dios. Sé que van a salir a la luz los que hicieron este robo. Un día van a salir a la luz”, expresó.

Mariela insistió en que no piensa abandonar el reclamo para que se identifique a los responsables

La mujer aseguró que continuará buscando respuestas y que no permitirá que el caso quede en el olvido. “Lo voy a seguir y ahora sí, no va a haber nadie que me calle. Voy a mover cielo, mar y tierra, pero les aseguro que nadie me va a callar”, advirtió.

Mientras atraviesa el duelo, Mariela reclama que se investigue lo sucedido y que la muerte de su pareja no quede sin respuestas.