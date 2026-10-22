Afirman que hubo una "drástica reducción" de entraderas y otros delitos: "Cada 4 horas se patrulla el 75% de Mar del Plata"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que en Mar del Plata se registró una reducción en la cantidad de entraderas y robos de automóviles. Durante una visita a la ciudad, destacó el regreso del intendente Guillermo Montenegro y su disposición para coordinar acciones con la Provincia, valorando su compromiso para dialogar y colaborar en materia de seguridad.

En declaraciones a la prensa, el ministro destacó la importancia de la coordinación con el Municipio y la Justicia. “Yo creo que es importante también el regreso del intendente a la ciudad. Me parece que ese es un valor muy importante, el compromiso de Guillermo Montenegro en colaborar, en dialogar con la Provincia”, afirmó.

Alonso también resaltó la articulación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y con el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Frenández Garello. En ese sentido, anticipó que durante los próximos días se realizarán nuevos allanamientos vinculados con investigaciones criminales, aunque no brindó mayores detalles.

El funcionario atribuyó parte de los resultados recientes al fortalecimiento de los equipos de investigación y a la capacitación del personal. Aseguró que durante los últimos cuatro o cinco meses se trabajó especialmente en esa área y que los efectos comenzaron a hacerse más visibles en el último bimestre. “Ustedes vieron cómo se redujeron las entraderas drásticamente. Están bajando los robos automotores, los diferentes delitos”, sostuvo.

En este sentido, destacó la incorporación de nuevos móviles adquiridos por el Municipio y recordó que la Provincia había enviado otros 15 patrulleros adicionales. "El intendente Montenegro está colaborando muy bien con el combustible también, está invirtiendo ese dinero como corresponde, nosotros también. Entonces yo creo que la cobertura que estamos haciendo del territorio, aproximadamente cada 4 horas se recorren el 75% de las calles de todo General Pueyrredon en sus diferentes destacamentos, y me parece que eso es lo más relevante"

El impacto de la crisis económica y social

Alonso advirtió que la situación de seguridad no puede analizarse al margen de las dificultades económicas que atraviesan las familias.

“Tenemos una realidad que no podemos desconocer y que se está complicando muchísimo: la realidad de la gente. Hay una economía que está paralizada, esa economía paralizada va lastimando la economía de las familias”, afirmó.

Como parte de ese diagnóstico, mencionó que durante el año pasado se registraron 86 asesinatos en ocasión de robo en toda la provincia de Buenos Aires y alrededor de 2.000 suicidios, cifras que utilizó para referirse a la gravedad de la situación social y de salud mental.