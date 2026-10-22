Estudiantina violenta en Balcarce: tras quedar imputado, liberaron al menor aprehendido

El adolescente de 16 años que había sido detenido tras la brutal pelea campal que terminó con un estudiante herido de arma blanca en Balcarce recuperó la libertad en las últimas horas. Pese a la excarcelación, la causa continúa abierta y el joven sigue formalmente imputado.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía que trata los asuntos vinculados a los menores de edad, el acusado prestó declaración y, al no registrar antecedentes penales, se dispuso su libertad mientras avanza la investigación. No obstante, en el marco de las actuaciones judiciales se dictó una restricción de acercamiento entre las partes involucradas.

En paralelo a la faz penal, desde los organismos judiciales y el Ejecutivo se indicó que se trabajará de manera conjunta con el servicio local para abordar la problemática social y prevenir la reiteración de episodios de violencia juvenil en la región.

El trasfondo del conflicto y la drástica decisión

El episodio se desató días atrás en el marco de las actividades deportivas de la Estudiantina, cuando una gresca durante unos partidos de handball escaló en violencia hasta que un estudiante resultó herido con un arma blanca a la altura del omóplato. La víctima fue asistida en el hospital municipal, donde le curaron lesiones de carácter superficial y recibió el alta médica.

La gravedad del ataque y el clima de tensión generalizado provocaron un fuerte impacto institucional: varias escuelas decidieron dar de baja su participación y las autoridades confirmaron la suspensión de la estudiantina tanto para el corriente año como para la edición 2027, cerrando temporalmente un tradicional espacio de encuentro juvenil que quedó opacado por la agresión.