Se incendió un criadero y murieron miles de gallinas

Bomberos trabajaron por horas en el lugar hasta extinguir las llamas.

Se registró un voraz incendio en el mediodía de este miércoles en un criadero de pollos ubicado en la ruta 226, en las inmediaciones de Balcarce, y estiman que murieron miles de gallinas.

El siniestro se desató alrededor de las 12 en cercanías a la Reserva Ganadera 7 de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Balcarce, situado a la altura del kilómetro 70,5 de la autovía mencionada.

En el predio se debió desplegar un amplio operativo de bomberos, que consiguieron extinguir las llamas cuatro horas más tarde, aproximadamente pasadas las 16 horas.

Las aves fallecidas en el incendio habrían sido más de diez mil.

Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre las circunstancias en las que se inició el fuego ni acerca de la magnitud total de los daños estructurales, más allá de que calculan la pérdida de más de 10.000 pollitas ponedoras.

Estas aves son desarrolladas genéticamente para alcanzar la madurez sexual y convertirse en gallinas productoras de un alto volumen de huevos para consumo humano.

A partir del trabajo del personal de seguridad, el incendio no se propagó hacia otra nave del criadero ni a inmuebles linderos. Además, lograron rescatar a decenas de animales que se hallaban en el establecimiento.