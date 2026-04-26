Golpe al juego ilegal online: bloquearon 251 sitios que operaban sin control

En el marco de una investigación judicial contra el juego clandestino online, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso el bloqueo de 251 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización y sin ningún tipo de garantía para los usuarios.

La medida se desprende de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, tras una presentación realizada por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA).

Según se informó, las plataformas detectadas simulaban operar bajo condiciones legítimas de azar, pero en realidad no garantizaban transparencia ni el pago de premios. En muchos casos, los apostadores no podían retirar sus supuestas ganancias y el dinero terminaba en circuitos clandestinos sin control estatal.

Desde el organismo provincial, el presidente de Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof, destacó la importancia del operativo y subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia, entes reguladores y el sector privado.

“El juego ilegal no solo evade controles y recursos para el Estado, sino que también pone en riesgo a los jugadores, especialmente a los más jóvenes, ya que no ofrece garantías de transparencia ni de cobro de premios”, advirtió.

En la misma línea, Ferrari remarcó la necesidad de articular estrategias entre organismos públicos y privados para enfrentar el crecimiento del juego clandestino, y alertó particularmente sobre el impacto en menores. La investigación detectó la ausencia de controles de identidad y edad, lo que facilita el acceso de adolescentes a estas plataformas.

Además, se advirtió que algunos menores no solo participan como usuarios, sino que también son captados como “cajeros” dentro de estas redes ilegales, integrándose a esquemas delictivos a cambio de comisiones.

La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas para desarticular el funcionamiento de estos sitios, en un contexto de creciente preocupación por el avance de la ludopatía online, especialmente entre jóvenes.