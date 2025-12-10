Apuestas online: la Lotería de la Provincia denunció a 300 sitios por explotación ilegal del juego

La Lotería de la Provincia de Buenos Aires denunció a 300 sitios de apuestas online por explotación ilegal del juego

A través de su presidente Gonzalo Atanasof, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro a 300 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización oficial.

En la denuncia se expone la existencia de estas plataformas clandestinas y también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores para ampliar la imputación de delitos. Se presume que estas organizaciones participan en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.

“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, expresó Gonzalo Atanasof.

Apuestas online: los menores de edad, en peligro

Uno de los principales propósitos de la denuncia tiene que ver con tomar acciones para frenar el acceso de los menores de edad a este tipo de plataformas. “No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad", remarcó Atanasof.

"Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, continuó el presidente del Instituto y agregó: “Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”.

Como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó que se le ordene al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.