Brutal crimen en Pompeya: investigan a dos hombres captados por cámaras de seguridad

La víctima fue hallada durante la madrugada de este jueves en Olazábal, entre Maipú y Libertad.

Un hombre fue encontrado muerto en la calle horas después de ser golpeado y arrojado a la calzada por otro sujeto, que lo sostuvo del cuello y lo empujó contra un cantero. Las cámaras de seguridad registraron la agresión y fueron clave para avanzar en la investigación.

La secuencia quedó registrada en las grabaciones y se convirtió en una pieza clave para esclarecer el homicidio ocurrido durante la madrugada de este jueves en Olazábal, entre Maipú y Libertad, del barrio Nueva Pompeya. Por el hecho, dos hombres de 41 y 44 años fueron aprehendidos tras un allanamiento de urgencia.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una persona aparentemente atropellada. Cuando llegó el personal policial, encontró a un hombre tendido sobre la calle.

Una ambulancia del SAME constató que había fallecido y advirtió heridas punzantes en el tórax, del lado izquierdo, y en el brazo izquierdo. La identidad de la víctima no había sido establecida al momento de las primeras actuaciones.

Mientras los efectivos policiales trabajaban en el lugar, el análisis de las imágenes permitió reconstruir parte de los momentos previos a la muerte. Según la secuencia registrada, la víctima ingresó a una vivienda junto a otro hombre y, minutos después, salió de espaldas mientras era sujetada del cuello.

En ese momento, el agresor la empujó hacia un cantero, la arrojó a la calle y le dio una patada. Las imágenes también permitieron observar que llevaba en una mano un elemento que podría ser un cuchillo.

Pese a la violencia de la agresión, el hombre logró incorporarse y se retiró caminando. Los otros sujetos, en tanto, regresaron al inmueble. A partir de ese material y de las primeras diligencias, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda vinculada con el episodio.

Dos aprehendidos y un cuchillo secuestrado

Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres, de 41 y 44 años. En el domicilio, los investigadores secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir que podrían aportar elementos a la causa, un teléfono celular y dispositivos DVR utilizados para grabar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Personal de Policía Científica realizó las pericias y el levantamiento de rastros para avanzar en la investigación. Uno de los aprehendidos presentaba una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Ambos fueron notificados de la imputación por el delito de homicidio.

Cocaína entre las pertenencias de la víctima

Durante las primeras diligencias, los investigadores también detectaron manchas a lo largo del inmueble ubicado en Olazábal al 900. Además, entre las pertenencias de la víctima encontraron 12 envoltorios con una sustancia identificada como clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,55 gramos.

Los investigadores también revisaron los antecedentes de los dos aprehendidos y detectaron que ambos estaban vinculados con otras actuaciones judiciales. El hombre de 44 años registra causas y actuaciones previas por tenencia ilegal de arma de guerra, infracción a la Ley 23.737, una captura activa por hurto, resistencia a la autoridad e infracciones al Decreto-Ley 8031/73.

El otro imputado registra actuaciones por robos calificados, hurtos, tentativas de hurto, amenazas, daños, tentativa de homicidio, infracción a la Ley 23.737, tenencia ilegal de arma de guerra, lesiones leves e infracciones al mismo decreto.

Además, uno de ellos había sido identificado en una investigación por robo y usurpación, relacionada con la sustracción de dinero y propinas de un comercio gastronómico. El otro había sido denunciado en una causa por amenazas y presunta estafa, luego de un conflicto de convivencia en el que se denunciaron transferencias bancarias sin consentimiento y amenazas con un cuchillo.

La fiscal de la UFIJE N.º 4, Constanza Mandagarán, dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. También ordenó notificar al hombre de 41 años en el marco de la causa por robo y al otro por la investigación de amenazas y estafa.