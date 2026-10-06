VIDA – Siga el Baile llega a Mar del Plata con Nicole Nau y Luis Pereyra

VIDA – Siga el Baile llegará por primera vez a Mar del Plata con una única función en el Teatro Vorterix. El espectáculo dirigido por Nicole Nau y Luis Pereyra combina tango, folklore, música, danza y poesía argentina y se presentará el 11 de octubre, desde las 21.

El show viene de presentarse con éxito en el Teatro Astral y de realizar una reciente gira por Europa. Tras su paso por Mar del Plata, la compañía volverá a viajar al viejo continente para ofrecer nuevas funciones en Alemania, Austria y Suiza.

La propuesta cuenta con producción, dirección y coreografía de Nicole Nau y Luis Pereyra. La compañía se completa con Marcela Jiménez, Azul Fassere, Regina Bombardieri, "Charly" Carlos Morales, Jorge Lugo y Mariano Zozaya, además de los invitados especiales Elisabet Bacaicoa y Claudio Girard, y Los Calvo.

Tango, folklore y poesía argentina

VIDA – Siga el Baile propone un recorrido en el que la danza, la música y la narración se fusionan para construir un panorama de la cultura argentina. Los ritmos del tango conviven con la guitarra, la percusión y el canto, además de textos poéticos de Jorge Luis Borges, música de Astor Piazzolla, clásicos del género y composiciones propias de Pereyra.

Las coreografías, en tanto, combinan elementos tradicionales con un lenguaje actual y buscan recuperar aspectos ancestrales de la cultura popular. A través de diferentes pasajes, Nau y Pereyra llevan al escenario historias atravesadas por el anhelo, el misterio y las distintas formas de expresión de hombres y mujeres.

Nicole Nau es una intérprete de tango de trayectoria internacional, mientras que Pereyra desarrolla desde hace décadas una carrera como bailarín, coreógrafo, director y cantante. Su recorrido profesional comenzó en 1975 en el legendario Caño 14 y posteriormente incluyó su paso por el Teatro Colón, estudios en la Juilliard School y numerosas giras internacionales.

A lo largo de su carrera, Pereyra compartió escenarios con destacados exponentes de la música argentina como Leopoldo Federico, José Libertella, Osvaldo Berlingieri, la orquesta de Aníbal Troilo, Mariano Mores, Julián Plaza, Sexteto Mayor y Sexteto Tango. Desde 1996 desarrolla además su propio espectáculo, con el que recorrió distintos escenarios internacionales.

En 2025, Pereyra y Nau escribieron juntos un libro destinado a Europa dedicado a rescatar las raíces del tango argentino. La literatura de Borges y Ernesto Sábato y la poesía de Atahualpa Yupanqui también forman parte de las referencias que atraviesan la concepción artística de sus obras.

VIDA – Siga el Baile se presentará el 11 de octubre de 2026 a las 21, en una única función en el Teatro Vorterix de Mar del Plata. Las entradas se ofrecen a precios populares y pueden consultarse a través de www.vida.show.