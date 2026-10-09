La Sociedad Italiana "Las Tres Venecias" de Mar del Plata junto a la Compagnia Teatrale Pantakin di Venezia, presentan el espectaculo "Il mister comico – Viaggio nel mondo delle maschere", que este domingo subirá a escena en Av Paso 4473.

La cita es a las 20 y en esta oportunidad, la obra inspirada en los "canovacci della Commedia dell’Arte" contará con la presencia del actor veneziano Michele Casarin.

El show, auspiciado por el Consulado de Italia en Mar del Plata, Acaesit y Adasim en el ámbito de la XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo a Mar del Plata tiene toda la magia de las mascaras venecianas, personajes clásicos y el humorismo que atraviesa los siglos de la tradición teatral.

Casarin es un destacado actor, director y maestro veneziano de la "Commedia dell´Arte", fundador de la Compagnia Pantakin di Venezia (Veneto) y autor de espectáculos para el emblemático "Carnevale di Venezia". Su carrera internacional lo convierte en uno de los principales exponentes contemporáneos de este arte teatral único en el mundo.

El evento forma parte de la Gira Argentina 2026, organizada por la Asociación Familia Veneta de Rosario junto a la prestigiosa Compagnia Teatrale Pantakin di Venezia y nuestra institución ítalo-marplatense porta que trae a la Argentina la tradición viva del teatro popular italiano.

Será una noche para viajar en el corazón del teatro, entre risas, música y la participación del público, junto a "Arlecchino", "Pantalone", "Brighella", "Zanni" y una variedad de personajes que continúan a vivir en nuestra cultura global.

El ingreso al teatro será con reserva al numero de Whatsapp 2234550268