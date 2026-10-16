Dalia Gutmann: "Hay algo muy poderoso cuando nos juntamos las mujeres"

“Descubrí que soy muy lenta para todo. En la última visita, en el verano estuve en Punta Mogotes y vi que yo iba a ese lugar cuando era chica y no me había dado cuenta”, dice con la frescura que la caracteriza Dalia Gutmann a 0223 en la previa a su presentación con “No me calmo nada” el próximo 16 de octubre en la sala Melany del Centro de Arte ubicado en San Luis 1750.

La actriz, locutora y comediante es habitué de la ciudad. “Voy desde 2013 con los diferentes shows y me encanta ir a Mar del Plata fuera de temporada y es una linda experiencia que llega con el humor. Es una obra que está en cambio constante”, sostiene.

“Hay una fantasía que está bien que es que está improvisado y está todo guionado. Si pasa que parece que improvisé, quiere decir que está bien hecho”, asegura al tiempo que detalla que si bien en sus show los temas pueden repetirse, son abordados desde diferentes miradas. “Soy contradictoria y cambio de opinión. Hay temas que quedaron atrás o los abordo desde otro lado. Por ejemplo la maternidad…. mis hijos ya tienen 20 años viste”, dice.

El paso de los años trajo consigo el encontrar su espacio. “Este es un género muy solitario. Cuando empecé no éramos muchas mujeres. La mujer estaba más acotada, pero no solo en el humor, en muchos ámbitos”, dice mientras considera que “Está bueno que haya todo tipo de humor”

“Hay algo muy poderoso que pasa cuando las mujeres nos juntamos. Hay muchas más que se animan no solo al humor, a jugar al fútbol, a encarar carreras que históricamente eran para los hombres”, sostiene.

En esta línea, Gutmann explica que "desde 2011 me especializo en humor de mujeres. Es una experiencia buena para el hombre porque se entera de cosas que no contaría si no fuera un show humorístico; muchas veces los hombres son los que más se sorprenden y se ríen", dice.

Consultada sbre cómo sigue su agenda, la comediante explica que después de las fechas en Mar del Plata y Bahía Blanca emprenderá una gira europea. "Hago un humor bastante universal; hablo de temas que no pasan solo por ser argentina", explica al tiempo que aclara que cuando gira por el exterior se da un intercambio cultural "muy rico".

*Las entradas para "No me calmo nada" se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)