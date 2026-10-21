Investigan la muerte de un hombre en una plaza de Mar del Plata

Policía Científica trabaja en la zona donde fue encontrado el cuerpo.

Un hombre que aún no fue identificado perdió la vida este miércoles por la tarde en una plaza del barrio Las Heras e investigan las causas que produjeron su deceso.

Conforme a fuentes policiales, la víctima fue hallada en el sector de las hamacas del espacio urbano ubicado en las calles William Morris y Heguilor, en el sudoeste de Mar del Plata, junto a sus pertenencias.

Aunque todavía no fue confirmado por las autoridades, los primeros indicios apuntan a que se trató a un suicidio por ahorcamiento y no habría señales de un posible crimen.

Personal de Policía Científica se dirigió a la zona del hecho y buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y la identidad del sujeto.