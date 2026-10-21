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Investigan la muerte de un hombre en una plaza de Mar del Plata

La víctima fue encontrada en el sector de las hamacas. No fue identificada y buscan establecer cómo murió.

Policía Científica trabaja en la zona donde fue encontrado el cuerpo.

21 de Octubre de 2026 20:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre que aún no fue identificado perdió la vida este miércoles por la tarde en una plaza del barrio Las Heras e investigan las causas que produjeron su deceso.

Conforme a fuentes policiales, la víctima fue hallada en el sector de las hamacas del espacio urbano ubicado en las calles William Morris y Heguilor, en el sudoeste de Mar del Plata, junto a sus pertenencias.

Aunque todavía no fue confirmado por las autoridades, los primeros indicios apuntan a que se trató a un suicidio por ahorcamiento y no habría señales de un posible crimen. 

Personal de Policía Científica se dirigió a la zona del hecho y buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y la identidad del sujeto.

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