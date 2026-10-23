Almirante Brown se subió a lo más alto del medallero: cómo quedó General Pueyrredon

Almirante Brown se ubica al frente del medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 durante el tercer día de competencia, con un total de 37 preseas: 22 de oro, 10 de plata y cinco de bronce.

Detrás aparecen General Pueyrredón —que estuvo liderando los dos días anteriores—, con 20 medallas doradas, 17 plateadas y nueve de bronce, y Lomas de Zamora, que acumula 20 oros, ocho platas y siete bronces, para completar el podio.

La disputa por los primeros puestos continúa ajustada, ya que Quilmes y Avellaneda también suman 20 medallas de oro. El municipio de Quilmes se ubica cuarto, con siete preseas plateadas y cuatro de bronce, mientras que Avellaneda ocupa el quinto lugar, con cuatro platas y cinco bronces.

La Matanza aparece en la sexta posición, con 18 medallas doradas, 16 plateadas y 15 de bronce, para un total de 49 preseas. Más atrás se encuentran Merlo, con 15 oros, tres platas y ocho bronces, y Florencio Varela, que suma 14 doradas, 11 plateadas y tres de bronce.

San Vicente completa los primeros nueve puestos, con 14 medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Por detrás figura La Plata, que reúne 10 medallas doradas, nueve plateadas y nueve de bronce.

Los Juegos Bonaerenses reúnen a representantes de los 135 municipios de la provincia en distintas disciplinas deportivas y culturales. Con la competencia todavía en desarrollo, el medallero puede modificarse a medida que se disputen nuevas pruebas y se incorporen resultados.



