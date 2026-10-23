Almirante Brown se subió a lo más alto del medallero: cómo quedó General Pueyrredon
La delegación local no pudo mantener el primer lugar, pero sigue dando pelea en la cosecha de preseas de los Juegos Bonaerenses, que llevan tres días de acción.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Almirante Brown se ubica al frente del medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 durante el tercer día de competencia, con un total de 37 preseas: 22 de oro, 10 de plata y cinco de bronce.
Detrás aparecen General Pueyrredón —que estuvo liderando los dos días anteriores—, con 20 medallas doradas, 17 plateadas y nueve de bronce, y Lomas de Zamora, que acumula 20 oros, ocho platas y siete bronces, para completar el podio.
La disputa por los primeros puestos continúa ajustada, ya que Quilmes y Avellaneda también suman 20 medallas de oro. El municipio de Quilmes se ubica cuarto, con siete preseas plateadas y cuatro de bronce, mientras que Avellaneda ocupa el quinto lugar, con cuatro platas y cinco bronces.
La Matanza aparece en la sexta posición, con 18 medallas doradas, 16 plateadas y 15 de bronce, para un total de 49 preseas. Más atrás se encuentran Merlo, con 15 oros, tres platas y ocho bronces, y Florencio Varela, que suma 14 doradas, 11 plateadas y tres de bronce.
San Vicente completa los primeros nueve puestos, con 14 medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Por detrás figura La Plata, que reúne 10 medallas doradas, nueve plateadas y nueve de bronce.
Los Juegos Bonaerenses reúnen a representantes de los 135 municipios de la provincia en distintas disciplinas deportivas y culturales. Con la competencia todavía en desarrollo, el medallero puede modificarse a medida que se disputen nuevas pruebas y se incorporen resultados.
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