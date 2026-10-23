Buscan desesperadamente a un joven de 26 años que desapareció en Mar del Plata

Cristian Ezequiel Barze tiene 26 años y fue visto por última vez el jueves por la tarde en el barrio El Progreso.

La desesperación crece entre los familiares de Cristian Ezequiel Barze, un joven de 26 años que está desaparecido desde el jueves 22 de octubre, cuando fue visto por última vez en el barrio El Progreso.

Según relataron sus familiares, el joven se fue de su casa alrededor de las 16 y desde entonces no volvieron a tener noticias sobre su paradero. La denuncia por su desaparición ya fue radicada y sus allegados iniciaron una búsqueda para tratar de encontrarlo cuanto antes.

La preocupación de la familia es mayor porque Cristian tiene un diagnóstico de esquizofrenia y, de acuerdo con lo que contaron, se encuentra sin tomar su medicación. Los familiares explicaron que había estado en el Hospital Regional, pero se retiró luego de negarse a continuar con el tratamiento.

Ante esta situación, sus allegados aseguraron que estaban evaluando una posible internación y manifestaron su temor por su estado de salud. Por eso, piden colaboración para dar con él.

Cristian tiene 26 años, es de estatura baja y tiene varios tatuajes. Al momento de su desaparición vestía una campera tipo chaleco negra, un jogging gris y zapatillas grises.

Quienes lo hayan visto o tengan información que pueda ayudar a encontrarlo pueden comunicarse al 223 590-0573, el número difundido por sus familiares.