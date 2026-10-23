A dos horas de Mar del Plata: el solitario pueblo de calles de tierra, ruinas y una pulpería centenaria

A poco más de dos horas de recorrido desde Mar del Plata se ubica Casalins, un enigmático paraje rural perteneciente al partido de Pila que exhibe la fisonomía intacta de la pampa profunda. Enclavado en el corazón bonaerense, este pueblo caracterizado por sus caminos de tierra y caseríos dispersos alberga a un puñado de familias locales, ofreciendo un entorno caracterizado por la tranquilidad absoluta, el paisaje llano y un marcado aislamiento del bullicio urbano.

Dónde queda y qué hay en Casalins

El hito fundacional de la pequeña localidad tuvo lugar en el año 1892 con la apertura de su estación ferroviaria, perteneciente al antiguo ramal que conectaba Chascomús con Ayacucho. Tras el cese operativo de las formaciones y la posterior clausura de las vías, la estructura quedó abandonada entre los pastizales, conservando hasta el día de hoy sus galerías derruidas, galpones de carga e icónicas señales oxidadas que atraen a los fanáticos de la fotografía histórica.

Hay antiguas herrerías y casonas de época.

Entre las fachadas de ladrillos a la vista que sobrevivieron al paso de las décadas resalta el almacén de ramos generales El Solito, una estructura centenaria que funcionó como punto de encuentro tradicional para los peones rurales de las estancias aledañas. En los alrededores de sus calles trazadas se aprecian antiguas herrerías y casonas de época con rejas de hierro forjado, las cuales reflejan el esplendor productivo que vivió el poblado durante los primeros años del siglo XX.

La región circundante se halla rodeada por la cuenca del río Salado, un ecosistema que conforma cañadones y lagunas temporarias ideales para el avistamiento de fauna nativa como carpinchos, zorros, ñandúes y especies de aves pampeanas. Los viajeros que visitan el lugar suelen realizar recorridos fotográficos, circuitos de caminata al aire libre y jornadas de contemplación rural a través de caminos de tierra flanqueados por horizontes infinitos y montes de vegetación.

Los que visitan el lugar suelen llevar a cabo recorridos fotográficos.

Para llegar desde la ciudad de Mar del Plata se deben recorrer 170 kilómetros iniciando el trayecto por la Autovía 2 hacia el norte hasta llegar a la localidad de Las Armas. Desde allí se toma la Ruta Provincial 74 en dirección a Ayacucho y, pocos kilómetros antes del acceso a dicha ciudad, se realiza un desvío hacia el norte por caminos vecinales consolidados que conducen directo al territorio de Pila, recomendándose transitar con precaución en días de lluvias.