Plata en el acto: el nuevo préstamo del Banco Provincia que se acredita en el día y con baja tasa

El Banco Provincia mantiene activa una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $50.000.000 de pesos con plazos de devolución flexibles de hasta 72 meses. El trámite de gestión se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma Banca Internet Provincia (BIP) o mediante la aplicación Cuenta DNI, acreditándose el dinero dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la aprobación del perfil crediticio.

Cómo se puede pedir el préstamo personal del Banco Provincia

La propuesta financiera está destinada tanto a empleados del sector público y privado como a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad bonaerense. El sistema de amortización utilizado es el francés, contemplando cuotas fijas mensuales con débito automático en cuenta y con la ventaja de no sumar costos adicionales por seguro de vida sobre el saldo adeudado.

Es clave validar la documentación para obtener el dinero.

Al momento de evaluar la capacidad de pago del solicitante, la entidad bancaria establece que el valor de la cuota no podrá superar el 35% de sus ingresos netos mensuales. Sin embargo, para aquellos clientes que posean un crédito hipotecario vigente dentro del mismo banco, el margen de afectación de los haberes se amplía hasta un tope del 40%, facilitando el acceso a montos más elevados.

Entre las opciones destacadas figura la línea No CENDEU, orientada a personas sin antecedentes de endeudamiento en la Central de Deudores del Banco Central. Esta modalidad ofrece montos de hasta $50.000.000 a una tasa fija anual del 42% con un plazo de cancelación de 24 meses, sumado a créditos específicos para la compra de materiales en corralones y comercios de construcción adheridos.

La tasa fija anual es del 42%.

Para iniciar la solicitud de fondos, los usuarios pueden ingresar al Home Banking BIP, utilizar la billetera virtual Cuenta DNI o consultar a través del asistente virtual PIA por WhatsApp. Quienes prefieran una atención personalizada también pueden dirigirse a las sucursales del Banco Provincia distribuidas en el territorio bonaerense para validar su documentación y concretar el trámite presencial.