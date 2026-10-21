Créditos hipotecarios: cómo comprar una vivienda industrializada desde Cuenta DNI

Banco Provincia sumó una nueva línea de préstamos personales para la adquisición de viviendas industrializadas. La financiación puede gestionarse de manera 100% digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, con montos de hasta $50 millones, plazos de hasta 96 cuotas y opciones ofrecidas por empresas adheridas al programa.

Las viviendas industrializadas ganan terreno como una solución habitacional que combina rapidez de ejecución, procesos constructivos estandarizados y previsibilidad de costos. En respuesta a esta tendencia, Banco Provincia lanzó una nueva alternativa de financiamiento que permite adquirir este tipo de inmuebles a través de un préstamo personal gestionado de forma simple, segura y completamente digital.

El préstamo está destinada a personas clientas de la entidad que cuenten con calificación crediticia y permite financiar la compra de viviendas ofrecidas por empresas adheridas al programa de Construcción Industrializada. El préstamo puede solicitarse directamente desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni presentar documentación en papel.

Límite del préstamo y cómo acceder

La línea ofrece hasta $50 millones de financiamiento y contempla la posibilidad de combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto, siempre que el monto total no supere el valor de la vivienda. Además, cada persona puede elegir el plazo de devolución que mejor se adapte a sus necesidades, entre 12 y 96 cuotas.

El mecanismo de acceso es sencillo: la persona interesada selecciona una empresa adherida, recibe una propuesta de financiación personalizada y, si está de acuerdo con las condiciones, confirma la operación desde los canales digitales del banco. De esta manera, la compra y la financiación quedan resueltas en un mismo proceso.

Todas las empresas adheridas se pueden encontrar en: https://www.bancoprovincia.com.ar/web/prestamo_aca_viviendas_industrializadas

Los prestamos UVA

Los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa nominal anual fija del 9% para quienes perciben sus haberes en Banco Provincia y del 15% para quienes no cobran sueldo a través de la entidad. Las cuotas se debitan automáticamente de una cuenta bancaria y se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación, ya que el capital está vinculado al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Al tratarse de una financiación ajustable por UVA, tanto el capital adeudado como el valor de las cuotas pueden incrementarse en función de la inflación, por lo que resulta importante analizar la capacidad de pago antes de tomar el crédito.

Esta nueva alternativa se suma a la batería de soluciones de acceso a la vivienda que la banca pública bonaerense lanzó semanas atrás, que incluye: préstamos hipotecarios para construcción, ampliación y refacción de viviendas; préstamos personales para adquirir casas modulares y para la compra de materiales de construcción.

Una construcción más rápida, eficiente y previsible

El principal diferencial de las viviendas industrializadas es que gran parte de su proceso de fabricación se realiza en planta, bajo condiciones controladas y con componentes estandarizados, que luego se trasladan al terreno para su montaje final. Este sistema permite reducir significativamente los tiempos de obra, mejorar el control de calidad, minimizar desperdicios de materiales y brindar mayor previsibilidad en los costos y plazos de entrega. En Argentina, el segmento registra un crecimiento sostenido impulsado por la búsqueda de alternativas más ágiles frente a la construcción tradicional, con especial desarrollo de sistemas como steel frame, wood frame y módulos prefabricados, valorados por su eficiencia energética y rapidez de ejecución.

Entre las empresas adheridas a la propuesta de financiamiento de Banco Provincia se encuentra Viviendas Roca, una de las firmas con mayor trayectoria en el segmento de la construcción industrializada. La compañía cuenta con más de cinco décadas de experiencia en el desarrollo de viviendas, complejos habitacionales y soluciones constructivas para distintos usos, con capacidad de instalación en todo el país. A través de esta línea de préstamos, las personas interesadas pueden acceder a distintos modelos habitacionales de la firma mediante una operatoria integrada y completamente digital.

Con esta nueva herramienta de financiamiento, el Banco Provincia amplía su oferta de soluciones vinculadas al acceso a la vivienda y acompaña el crecimiento de un sector que incorpora innovación, eficiencia y nuevos modelos constructivos. La propuesta permite simplificar el proceso de compra y acercar alternativas habitacionales que cada vez tienen mayor presencia en el mercado argentino.