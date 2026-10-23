Las obligaron a hacerse el monotributo, perdieron la asignación y las echaron: el drama de un grupo de madres solteras

Una protesta en el puerto dejó expuesta la dramática historia de las mujeres despedidas por la empresa en cuestión. Se trata de una fábrica que procesa y comercializa pescado, tiene cerca de 30 empleados e incluso está tomando personal. Sin embargo, echó a nueve mujeres y, algunas de ellas, son madres solteras.

"No nos dieron una razón, nos dejaron sin trabajo. A la semana de estar acá trabajando nos obligaron a ponernos monotributo social. Somos mamás solteras y nos dejaron sin asignación (AUH), sin nada. A los tres meses nos dejaron sin trabajo, el mismo que nos prometieron por más de un año", le dijo Jorgelina, una de las despedidas, a 0223.

El ingreso a la empresa portuaria. Foto 0223.

Además, consultada sobre los motivos que pueden considerarse como argumentos y el modo en que les comunicaron las cesantías, Jorgelina aclaró que "solamente el capataz nos mandó un mensaje de texto por WhatsApp diciendo que nos quedamos sin trabajo y nada más".

Bronca y desesperación: sin trabajo ni ayuda social

Dentro del conjunto de malas noticias, la que más le duele al grupo de madres es la que involucra directamente a la crianza de sus hijos. Porque, como si fuese poco el momento en el que te echan de un trabajo, la situación previa les llamó la atención. Y las dejó sin nada.

"No se si será personal o qué, pero nos perjudicaron de todas las maneras. Anses no te cubre la AUH y acá hay mamás solteras que alquilan. No llegan a fin de mes y les sacaron todo", expresó Jorgelina.

Por último, Jorgelina comentó el transcurrir de los días posteriores a los despidos, los cuales se efectuaron hace un mes. "No trabajamos más y no tenemos respuesta. Vinimos con el sindicato más de cuatro o cinco veces. El dueño nos dijo que hablemos con el abogado".