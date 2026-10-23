Peronismo: cumbre de Kicillof, Massa, Máximo y los gobernadores

Los principales referentes del peronismo volvieron a encontrarse tras una larga pausa y para avanzar en coincidencias políticas y parlamentarias. La cumbre fue en la noche del jueves en la Casa de La Pampa de la ciudad de Buenos Aires y sirvió para seguir acercando posturas de cara a las elecciones del año que viene.

La cúpula del peronismo avanzó en una estrategia común respecto a las PASO, en tener los temas claves acordados para tratar de incorporar al Presupuesto 2027 y también para analizar los principales puntos de conflicto de la gestión libertaria.

En la reunión estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora, que es el jefe político del oficialismo de Santiago del Estero; el referente de los federales, Juan Manuel Olmos y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

A la salida del encuentro, Ziliotto confirmó que no se habló de candidaturas, pero sí del sistema electoral. Mientras el gobierno nacional intenta eliminar o suspender las elecciones PASO del 2027, en el peronismo creen que son necesarias y deben sostenerse.

Al respecto, destacó, en sintonía con lo que viene planteando Kicillof, que se habló de la necesidad de “ampliarse al campo popular”. Y en ese sentido dijo que “no alcanza solo con el peronismo y a su vez nadie puede quedar afuera de los dirigentes del peronismo”.

De acuerdo a lo que dejaron trascender, los presentes ratificaron la vocación de unidad del peronismo y del campo popular. “Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, indicaron.

Agenda en el Congreso y PASO

Asimismo se mostraron preocupados también por la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. “Es gravísima la situación de las familias sobre endeudadas”, dijeron los dirigentes, quienes debatieron sobre el financiamiento a las universidades, la situación económica de las provincias y la falta de acompañamiento del Gobierno ante las inclemencias de El Niño.

Frente a eso, se unificó una postura de cara al Presupuesto 2027. En ese sentido pedirán mejorar nuestras rutas, la construcción de viviendas y de infraestructura social, y garantizar los recursos para las personas con discapacidad y las universidades.

Respecto a la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje central la eliminación de las PASO, los participantes de la reunión mostraron una postura uniforme respecto a la estrategia del Gobierno. Creen que el Presidente solo piensa en reformar las reglas de juego para entorpecer la organización de la oposición. En ese sentido, se mostraron de acuerdo en que deben seguir unificados y haciendo esfuerzos para sostener las PASO.