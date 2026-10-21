La rectora de la Unmdp se reunió con Sergio Massa por la crisis en el sistema universitario

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mónica Biasone, se reunió este miércoles con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) después de lo que fue la multitudinaria marcha en Mar del Plata en defensa de la educación pública apenas seis días atrás.

Junto a otros rectores y rectoras de Universidades Nacionales, analizaron la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino, golpeado por el ajuste de los fondos necesarios para su funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.

Durante el encuentro, Massa remarcó el valor de la universidad pública como herramienta de igualdad: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”. Y sostuvo: “La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.

En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

En Mar del Plata hubo 13 cuadras en defensa de la educación pública

En la reunión se evaluó, además, el impacto institucional del recorte: la difícil situación salarial de docentes y no docentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha. Desde diciembre de 2023, las Universidades Nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, y los salarios docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.

Por último, pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla. Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas, y que tampoco se cumplió. Además, en primera instancia se declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley.

La reunión tuvo lugar después de que el pasado jueves vecinos de la ciudad, sindicatos, movimientos sociales, colectivos y gremios de los distintos niveles educativos convocaran más de 13 cuadras de personas que salieron a pedir la aplicación inmediata de la ley.