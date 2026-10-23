Apareció el joven de 26 años que era intensamente buscado en Mar del Plata

La búsqueda de Cristian Ezequiel Barze, el joven de 26 años que había desaparecido el jueves por la tarde en Mar del Plata, terminó este viernes luego de que fuera encontrado en la zona de avenida Libertad y Jara.

“Estamos a la espera que la Policía lo traslade”, comentaron sus familiares a 0223, tras confirmar que habían logrado dar con su paradero.

Cristian había sido visto por última vez el jueves 22 de octubre, cuando se retiró de su casa, en el barrio El Progreso, alrededor de las 16. Desde entonces, sus allegados no habían vuelto a tener noticias de él y radicaron una denuncia para activar la búsqueda.

La preocupación de la familia estaba vinculada también con su estado de salud. Por ese motivo, habían difundido sus características físicas y la ropa que llevaba puesta al momento de ausentarse, además de solicitar la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Tras el hallazgo, los familiares aguardaban ahora que efectivos policiales lo trasladaran a la comisaría cuarta, con jurisdicción en la zona.