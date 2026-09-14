Tiene 18 años y se fue al centro para ver a un chico: hace dos días que no la ven y la buscan desesperadamente
Kyara Montecino fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre cuando salió de su vivienda, en el barrio Pueyrredón. Si la viste, llamar al 911.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una adolescente es intensamente buscada en las últimas horas en Mar del Plata, luego de abandonar su casa en el barrio Pueyrredon el pasado 11 de septiembre y no responder a los llamados de su familia desde entonces.
Se trata de Kyara Montecino, de 18 años, que según el relato de su padre, se fue el viernes a las 2 de la tarde en República de Cuba entre William Morris y Güiraldes y nunca más regresó. “Supuestamente se iba a encontrar con un chico que había conocido en el Centro. Salió y dijo que volvía más tarde. Tipo 6 de la tarde mi señora le escribe y ya no le llegaban los mensajes. A partir de ahí, ya no tuvimos comunicación con ella”, recordó Adrián, papá de la joven.
En diálogo con 0223, el hombre resaltó: “Ella nunca se fue de casa sin pedir permiso, nunca se iba así de irse y no volver, eso es raro”, expresó.
Un mensaje y un inesperado “bloqueo” en Whatsapp
Según describió Adrián, este domingo Kyara dio señales que preocuparon aún más a su entorno más cercano. “Ayer ella se comunicó con mi hermana, le mandó un mensaje de whatsapp para una sola vez y le dijo que <<estaba bien pero que no quería que nadie sepa que había hablado con ella>>. Y luego la bloqueó. Y cambió sus fotos de perfil: ahora tiene en redes fotos con ese pibe con el que se fue a ver”, dijo el papá.
Kyara al momento de su desaparición, estaba vestida con un buzo negro, jeans celeste, campera cremita y zapatillas blancas. La joven mide cerca de 1,70 metros, de contextura robusta. El pelo es marrón con tonos colorados y tiene ojos marrones claros. Tiene dos tatuajes en los brazos: en uno dice “Adrián” y del otro dice “Jessica”.
La denuncia se realizó en la comisaría decimosexta. Cualquier información para dar con su paradero, comunicarse al 2233480542 o al 911.
Leé también
Temas
Lo más
leído