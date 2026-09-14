Tiene 18 años y se fue al centro para ver a un chico: hace dos días que no la ven y la buscan desesperadamente

Una adolescente es intensamente buscada en las últimas horas en Mar del Plata, luego de abandonar su casa en el barrio Pueyrredon el pasado 11 de septiembre y no responder a los llamados de su familia desde entonces.

Se trata de Kyara Montecino, de 18 años, que según el relato de su padre, se fue el viernes a las 2 de la tarde en República de Cuba entre William Morris y Güiraldes y nunca más regresó. “Supuestamente se iba a encontrar con un chico que había conocido en el Centro. Salió y dijo que volvía más tarde. Tipo 6 de la tarde mi señora le escribe y ya no le llegaban los mensajes. A partir de ahí, ya no tuvimos comunicación con ella”, recordó Adrián, papá de la joven.

En diálogo con 0223, el hombre resaltó: “Ella nunca se fue de casa sin pedir permiso, nunca se iba así de irse y no volver, eso es raro”, expresó.

Un mensaje y un inesperado “bloqueo” en Whatsapp

Según describió Adrián, este domingo Kyara dio señales que preocuparon aún más a su entorno más cercano. “Ayer ella se comunicó con mi hermana, le mandó un mensaje de whatsapp para una sola vez y le dijo que <<estaba bien pero que no quería que nadie sepa que había hablado con ella>>. Y luego la bloqueó. Y cambió sus fotos de perfil: ahora tiene en redes fotos con ese pibe con el que se fue a ver”, dijo el papá.

Kyara al momento de su desaparición, estaba vestida con un buzo negro, jeans celeste, campera cremita y zapatillas blancas. La joven mide cerca de 1,70 metros, de contextura robusta. El pelo es marrón con tonos colorados y tiene ojos marrones claros. Tiene dos tatuajes en los brazos: en uno dice “Adrián” y del otro dice “Jessica”.

La denuncia se realizó en la comisaría decimosexta. Cualquier información para dar con su paradero, comunicarse al 2233480542 o al 911.