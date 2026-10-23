Pibes Chetos: la defesa de los hermanos volvió a pedir la nulidad del pedido de preventiva

A una semana del dictado de prisión preventiva para los acusados de integrar la denominada banda de “Pibes Chetos”, la defensa de los dos hermanos acusados de encabezarla apeló ante la Cámara Federal el rechazo a la nulidad del pedido de prisión preventiva.

La defensa de Nazareno Giovanni Derisa (28) y Gian Franco Derisa (30) también denunció que ambos sufrieron abuso policial durante las detenciones, incluyendo ser maniatados y forzados para sacar el Face ID que permitía desbloquear los celulares cuando la resolución solo autorizó el uso de fuerza mínima.

Los abogados Agustín Robbio y Martín Bernat reiteraron que plantean la nulidad del pedido de prisión preventiva porque no tuvieron acceso a la causa. “El Juez (Santiago) Inchausti lo rechazó tras la audiencia de formalización y por eso apelamos a la Cámara que no tiene plazo para responder”, contaron a este medio.

De esta manera la investigación tiene tres caminos parelelos: la inicial por el traslado de cocaína desde Bolivia y Buenos Aires rumbo a Mar del Plata, la de la muerte de Manuel Alonso (30) durante el allanamiento en el barrio Las Dalias y ahora el supuesto abuso policial durante dos de los allanamientos.

Una de las medidas llevadas adelante.

Con relación al deceso de uno de los investigados que investiga el fiscal federal Carlos Martínez, la autopsia confirmó que el fallecido de 30 años presentaba un solo disparo en la sien realizado a corta distancia y confirmaría la hipótesis que se habría disparado en el interior de la vivienda ubicada en Los Quebrachos al 4000 cuando ingresó personal policial que llevaba adelante las medidas ordenadas por la Justicia.

En la vivienda del barrio Las Dalias se secuestraron alrededor de siete kilos de cocaína, marihuana, una pistola calibre nueve milímetros, dinero, celulares y balanzas en el marco de la causa a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide.

En el barrio Las Dalias murió uno de los investigados.

Además de la preventiva por 180 días para los hermanos Derisa, el Juez dispuso la misma medida para Alejandro Barroca (28) y de 15 días para Natasha Bignani (45) a la espera de una evaluación por su estado de salud.

Según la hipótesis fiscal, estas personas formaban una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes al menos entre el 15 de mayo de este año y el martes pasado cuando se llevaron adelante los operativos que permitieron su detención. En la causa no se descarta que tuvieran una mayor extensión territorial ni la participación de otras personas.