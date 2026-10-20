“Pibes Chetos”: el hombre que murió tenía un solo disparo en la sien y a corta distancia

El hombre que la semana pasada murió de un disparo durante uno de los allanamientos simultáneos en el marco de la causa conocida como “Los Pibes Chetos” recibió un solo disparo en la sien que se efectuó a poca distancia y que tenía orificio de entrada y salida.

El informe de autopsia fue entregado al fiscal federal Carlos Martínez que quedó a cargo de la investigación por el deceso de Manuel Alonso. El fallecido, de 30 años, se habría disparado en el interior de la vivienda ubicada en Los Quebrachos al 4000 cuando ingresó personal policial que llevaba adelante las medidas ordenadas por la Justicia.

Ese reporte es parte de las medidas solicitadas por la fiscalía para confirmar o descartar la hipótesis inicial de que la víctima se disparó y aún se aguardan el resto de reportes complementarios que incluye exámenes histopatológicos y la pericia balística para determinar trayectoria del disparo y calibre del arma utilizada.

En la vivienda del barrio Las Dalias se secuestraron alrededor de siete kilos de cocaína, marihuana, una pistola calibre nueve milímetros, dinero, celulares y balanzas en el marco de la causa a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide.

El viernes pasado la Justicia dictó la prisión preventiva por 180 días para los hermanos Nazareno Giovanni Derisa (28) y Gian Franco Derisa (30) y para Alejandro Barroca (28); y de quince días para Natasha Bignani (45) a la espera de una evaluación por su estado de salud.

Según la hipótesis fiscal, estas personas formaban una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes al menos entre el 15 de mayo de este año y el martes pasado cuando se llevaron adelante los operativos que permitieron su detención.