Lluvias, frío y una esperanza para el domingo: pronóstico extendido del tiempo en Mar del Plata

Las precipitaciones continuarán durante este viernes y se extenderán a lo largo del sábado.

Mar del Plata tendrá un cierre de semana marcado por las lluvias y las temperaturas frescas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán durante este viernes y se extenderán a lo largo del sábado, mientras que el domingo llegará con mejores condiciones para disfrutar del aire libre.

La jornada de este viernes se presenta con lluvias durante la mañana y la tarde, y chaparrones hacia la noche. La temperatura se ubicará entre los 13 y los 15 grados, con probabilidades de precipitaciones de entre el 70% y el 100% durante la mañana, que disminuirán al 40-70% por la tarde y la noche.

Para la noche se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que las condiciones seguirán siendo poco favorables para las actividades al aire libre.

El viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección este durante la mañana y rotación al sur hacia la segunda mitad del día. Para la noche se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que las condiciones seguirán siendo poco favorables para las actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El sábado continuará la inestabilidad en Mar del Plata. Se esperan lluvias durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 14. Además, el viento podría registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Las precipitaciones continuarán durante este viernes y se extenderán a lo largo del sábado.

El panorama comenzará a cambiar el domingo, cuando se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. Con sol y algunas nubes, la ciudad tendrá una jornada más agradable, aunque fresca: la mínima será de 8 grados y la máxima llegará a los 13. El viento será calmo, del sector sudeste, de acuerdo con el pronóstico compartido.

Después de dos jornadas atravesadas por las precipitaciones, el domingo asoma como el día más favorable del fin de semana para organizar actividades al aire libre, aunque será necesario salir abrigado por las bajas temperaturas.