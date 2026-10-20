La temperatura arañará los 20° este miércoles, aunque el cielo no aguantará el buen tiempo

Anunciaron chaparrones en la tarde y lluvias aisladas por la noche para este miércoles.

Luego de una jornada en que el sol opacó los vientos intensos del noreste, las condiciones climáticas nos regalarán un miércoles espectacular con casi 20°, pero el cielo no los soportará y llegarán algunas precipitaciones.

Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que espera una noche de martes con 13° en el termómetro, cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) desde el sector noreste.

Se podrá disfrutar de la costa durante este miércoles y también los días próximos en Mar del Plata.

En tanto al miércoles, la temperatura seguirá en ascenso y la máxima llegará a los 18°, mientras que la mínima será de 11°, de acuerdo a la información del organismo.

A pesar de que el viento moderado del noreste (13-22 km/h) acompañará para crear una jornada agradable, el SMN anunció probabilidad de chaparrones en la tarde y de lluvias aisladas por la noche.

No obstante, no están previstan lluvias el jueves ni el viernes, cuando el mercurio alcanzará los 19° y los 20°, respectivamente. Tampoco se registrarían fuertes vientos que puedan estropear las jornadas.