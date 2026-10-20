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La temperatura arañará los 20° este miércoles, aunque el cielo no aguantará el buen tiempo

Si bien las probabilidades son bajas, habrá que aprovechar la mañana del miércoles, antes de que se arruine el día. Sin embargo, la temperatura seguirá en aumento los días siguientes.

Anunciaron chaparrones en la tarde y lluvias aisladas por la noche para este miércoles.

20 de Octubre de 2026 18:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de una jornada en que el sol opacó los vientos intensos del noreste, las condiciones climáticas nos regalarán un miércoles espectacular con casi 20°, pero el cielo no los soportará y llegarán algunas precipitaciones.

Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que espera una noche de martes con 13° en el termómetro, cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) desde el sector noreste.

Se podrá disfrutar de la costa durante este miércoles y también los días próximos en Mar del Plata.

En tanto al miércoles, la temperatura seguirá en ascenso y la máxima llegará a los 18°, mientras que la mínima será de 11°, de acuerdo a la información del organismo.

A pesar de que el viento moderado del noreste (13-22 km/h) acompañará para crear una jornada agradable, el SMN anunció probabilidad de chaparrones en la tarde y de lluvias aisladas por la noche.

No obstante, no están previstan lluvias el jueves ni el viernes, cuando el mercurio alcanzará los 19° y los 20°, respectivamente. Tampoco se registrarían fuertes vientos que puedan estropear las jornadas.

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