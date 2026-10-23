Variado: secuestran hojas de coca compactada, un cardenal, un tordo y dos cotorras

Una investigación por abuso de arma, lesiones leves y daños dió lugar a un allanamiento en una vivienda del barrio Jorge Newbery donde secuestraron 67 panes de hojas de coca compactada, municiones y varias aves silvestres cuya tenencia se encuentra regulada por la legislación vigente.

El procedimiento se llevó a cabo el jueve en un domicilio de la calle Venezuela al 2600 y estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima que contó con el apoyo de la UTOI y un grupo de contención de Infantería.

Durante el registro del inmueble, los uniformados secuestraron 67 panes de hojas de coca compactada y 25 municiones calibre .32 S&W, además de un cardenal común, un tordo renegrido y dos cotorras comunes.

Por la tenencia de las aves se labraron actuaciones por presunta infracción a la normativa de protección de la fauna silvestre.

El allanamiento se originó a partir de un hecho denunciado el 15 de octubre, cuando un hombre de 26 años manifestó haber mantenido un conflicto con un vecino. Según la denuncia, el acusado habría apuntado con un arma de fuego hacia el interior de su vivienda, efectuado una detonación, agredido físicamente a la víctima y provocado daños en el inmueble antes de retirarse.

En el marco de las actuaciones, fueron identificados un hombre de 31 años y dos mujeres de 22 y 62 años. El sujetinfue notificado de una causa por de amenazas agravadas y daños mientras que la fiscalía de Estupefacientes se ordenó el secuestro del material hallado.

En relación con las aves, tomó intervención la Fiscalía Federal, que ordenó su secuestro y remisión al área de Fauna correspondiente, al encontrarse comprendidas en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.