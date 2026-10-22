Lo identificaron al lado de un auto y descubrieron que era robado

Un hombre de 37 años que estaba al lado de un auto estacionado en el barrio Belgrano fue aprehendido este jueves por personal policial luego de confirmar que el rodado registraba un pedido de secuestro por haber sido sustraído la semana pasada.

Fue personal del Destacamento Estación Chapadmalal y de la comisaría octava el que identificó al sujeto en calle Soler al 11.100 mientras se encontraba junto a un automóvil Fiat Siena gris.

Tiene 37 años.

Al verificar los datos del vehículo en el sistema informático, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 16 de octubre, en el marco de una causa por robo automotor.

El rodado fue secuestrado y se notificó al hombre de la formación de una causa por encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad por disposición del fiscal Joaquín Morán de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA).