Ataron a tres adolescentes durante una entradera: un detenido y un prófugo

El avance de una investigación a cargo de la DDI permitió identificar a los autores de una entradera cometida el 8 de octubre en Santa Clara del Mar donde delincuentes ataron y golpearon a tres adolescentes a los que les robaron los celulares.

El 8 de octubre pasado los menores de 15, 16 y 17 años fueron sorprendidos en el interior de una vivienda ubicada en Orense al 1000 por dos sujetos encapuchados que forzaron una ventana y los amenazaron con un fierro antes de atarlos con cordones y golpearlo en el rostro.

A partir de los primeros datos recabados, el fiscal Ramiro Anchou solicitó la realización de un par de allanamientos en Mariano Rosas al 9900, en el barrio Parque Palermo, y en Alberti al 8600 en el barrio Jorge Newbery.

Uno de los allanamientos.

Allí detuvieron a Cristian Casado (22) y secuestraron un Chevrolet Celta gris dominio KYT 276 que se habría empleado en el hecho y el otro imputado, identificado como Lautaro Juárez (21) quedó en condición de prófugo. Por otra parte, se pudo establecer que otro joven de 18 años había ofrecido a la venta los celulares sustraídos, por lo que también fue notificado de la formación de una causa penal.